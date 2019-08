Finance o slovenskem davku na motorna vozila (9. 8.)

Ljubljana, 8. avgusta - Uroš Božin v komentarju Kaj, ko bi se kar vsi vozili s slovaškimi oziroma nemškimi tablicami? piše, da finančna uprava preverja, ali so vozniki v tujini najetih avtomobilov in tisti, ki jih oddajajo, utajevalci davka na motorna vozila (DMV). Dodaja, da je Slovenija že 15 let članica EU in s tem del enotnega trga in prostega pretoka storitev.