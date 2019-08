V Kirgizistanu aretirali bivšega predsednika

Biškek, 8. avgusta - V Kirgizistanu so danes aretirali bivšega predsednika Almazbeka Atambajeva, potem ko so že v sredo na njegovo posestvo vdrle specialne enote, ki so ga iskale zaradi obtožb korupcije. Prišlo do spopadov z njegovimi podporniki. Ubit je bil policist, po poročanju ruske tiskovne agencije Ria Novosti pa je bilo ranjenih več kot 80 ljudi.