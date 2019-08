Notranje ministrstvo izrecno nasprotuje ustanavljanju vaških straž

Ljubljana, 8. avgusta - Ministrstvo za notranje zadeve (MNZ) je v odzivu na pismo Alternativne akademije glede vaških straž izrazilo izrecno nasprotovanje njihovemu ustanavljanju. MNZ in policija imata ničelno toleranco do pobud posameznikov, ki bi nase prevzemali naloge v pristojnosti države, so poudarili. Policija bo ob kaznivih dejanjih nemudoma ukrepala.