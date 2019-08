V GZS se sprašujejo, kdo bo sprejemal odpadke namesto Kemisa

Ljubljana, 8. avgusta - Na Gospodarski zbornici Slovenije (GSZ) so "zaskrbljeno sprejeli novico", da je gradbena inšpekcija podjetju Kemis prepovedala sprejemanje odpadkov. "Kdo bo sedaj sprejemal vse te odpadke? Bomo tvegali nove ekološke katastrofe, hranjenje v neprimernih prostorih, divje odlaganje in nestrokovno uničevanje?" so vprašali v sporočilu za javnost.