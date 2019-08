Čas kislih kumaric; tistih za vlaganje smo pridelali dobrih 1000 ton

Ljubljana, 8. avgusta - Poletje je čas kislih kumaric, za medije in tudi za gospodinje. Po izračunih statističnega urada je Slovenija lani pridelala 1056 ton kumar za vlaganje, od tega jih prebivalci Slovenije za lastno porabo pridelajo 735 ton. Vendar pa mediji z brskanjem in številnimi prispevki dokazujejo, da so kislim kumaricam šteti dnevi.