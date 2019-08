Ljubljana, 8. avgusta - Zvečer bodo še nastajale krajevne padavine in nevihte, ponoči pa bo dež povsod ponehal. Do jutra se bo delno razjasnilo, ponekod po nižinah bo nastala megla. Jutranje temperature bodo od 12 do 18, ob morju okoli 20 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.