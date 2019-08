Indeksi na newyorških borzah uvodoma v zelenem

New York, 8. avgusta - Indeksi na newyorških borzah se v uvodnem delu trgovanja gibljejo v zelenem. Po ocenah analitikov vlagatelji po hudih padcih, ki so jih v minulih dneh zaradi trgovinskih napetosti med ZDA in Kitajsko utrpeli indeksi, znova iščejo dobre priložnosti za zaslužek pri trgovanju z vrednostnimi papirji.