Začenja se 16. poletni kulturni festival Kamfest

Kamnik, 9. avgusta - Z odprtjem Diversity sejma se v Kamniku danes začenja 16. festival Kamfest, ki bo do 17. avgusta postregel z okoli 60 raznovrstnimi dogodki, od koncertov preko predstav za otroke in odrasle do razstav in multimedijskih dogodkov. Festival organizira lokalno kulturno društvo Priden možic, letošnja novost pa bo veliki oder v mekinjskem samostanu.