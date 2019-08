Zaradi del v nedeljo zaprta glavna cesta med Kranjem in Škofjo Loko

Kranj, 9. avgusta - Zaradi gradnje krožišča Bitnje bo v nedeljo od 6. do 18. ure zaprta glavna cestna povezava med Kranjem in Škofjo Loko, so sporočili iz kranjske občine. Gradnja krožišča je vredna dobrega pol milijona evrov, kar predstavlja eno večjih letošnjih naložb v kranjsko prometno infrastrukturo.