Ministrstvo za pravosodje: Odločitev vrhovnega sodišča pomembna za sodno prakso

Ljubljana, 8. avgusta - Na ministrstvu za pravosodje pozdravljajo odločitev vrhovnega sodišča glede sovražnega govora. V sodbi je sodišče odločilo, da pri ravnanju storilca ni nujno, da pride tudi do potencialnega ogrožanja javnega reda in miru. Gre za precedenčno odločitev pri razsojanju, sodišča pa imajo tako pomembno vlogo pri razlagi zakonov, so zapisali.