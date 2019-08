S petkom bodo prhe na obalnih kopališčih spet odprte brez omejitev

Koper, 8. avgusta - Župani vseh štirih istrskih občin so se odločili, da s petkom odprejo vse prhe na občinskih kopališčih brez omejitev. Kot sporoča Rižanski vodovod Koper, je zaradi rednih padavin in ustrezne povprečne dnevne rabe pitne vode za zdaj dovolj, so v imenu vseh štirih občin sporočili iz Mestne občine Koper.