Koprski občinski spletni portal z novo podobo in imenom

Koper, 8. avgusta - Koprski občinski spletni portal eKoper so z današnjim dnem nadgradili z novo podobo, razširjenimi vsebinami in novim imenom. Za ta korak so se na Mestni občini Koper odločili, ker se zavedajo nenehnega spreminjanja navad bralcev, sami pa se trudijo slediti najnovejšim trendom digitalne komunikacije.