Na mejnih prehodih s Hrvaško tudi do dve uri čakanja

Ljubljana, 8. avgusta - Na nekaterih mejnih prehodih s Hrvaško nastajajo daljši zastoji. Na prehodih Gruškovje, Sečovlje in Dragonja osebni avtomobili za vstop v državo čakajo od eno do dve uri, poroča prometnoinformacijski center. Zaradi prometne nesreče pa je še vedno zaprt vozni pas na primorski avtocesti med počivališčem Povir in razcepom Gabrk proti Gabrku.