IPCC opozarja na tesno povezavo med rabo zemljišč in podnebnimi spremembami

Ženeva, 8. avgusta - Mednarodni panel za podnebne spremembe (IPCC) je v danes objavljenem poročilu izpostavil tesno povezavo med rabo zemljišč in podnebnimi spremembami. Več kot 100 strokovnjakov je opozorilo na nenasitnost človeštva, ko gre za hrano in naravne vire. Tudi to poročilo poziva k temeljitim spremembam načina življenja, če želimo ohraniti Zemljo zanamcem.