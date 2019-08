Primorska avtocesta proti razcepu Gabrk znova prevozna

Ljubljana, 8. avgusta - Primorska avtocesta je pri razcepu Gabrk ponovno prevozna. Med počivališčem Povir in razcepom Gabrk sicer zaradi prometne nesreče ostaja zaprt vozni pas. Po prvih informacijah sta se zaletela kombi in osebni avtomobil, pri čemer so se poškodovali dva odrasla in otrok. Peljali so jih v bolnišnico, so za STA pojasnili na Policijski upravi Koper.