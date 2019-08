Zbornico komunalnega gospodarstva skrbi dogajanje v zvezi s Kemisom

Ljubljana, 8. avgusta - V zbornici komunalnega gospodarstva so zelo zaskrbljeni glede dogajanja v zvezi s Kemisom, ki je danes prenehal dovažati odpadke, tudi nevarne, na Vrhniko. Bojijo se ponovitve situacije izpred dveh let, ko so se nevarni odpadki kopičili pri komunalnih podjetjih, je za STA povedal direktor zbornice Sebastijan Zupanc.