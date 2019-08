Ljubljanska borza uvodoma z negativnimi gibanji

Ljubljana, 8. avgusta - Ljubljanska borza je danes v znamenju negativnih gibanj. Indeks blue chipov SBI TOP se je v primerjavi s sredo do 11.15 znižal za okoli pol odstotka vrednosti, indeks pa navzdol potiskajo delnice Zavarovalnice Triglav, Petrola, Telekoma Slovenije in Save Re. Za vlagatelje so v uvodnem delu najbolj zanimive Petrolove delnice.