Po oskarjih brez gostitelja še emmyji

Los Angeles, 8. avgusta - Letošnja podelitev emmyjev, ameriških nagrad za dosežke v televizijski produkciji, bo po zgledu oskarjev letos minila brez gostitelja. Kot so sporočili iz Fox Entertainment, so se za to potezo odločili potem, ko so v lanski izdaji zaznali 10,5-odstoten padec gledanosti v primerjavi z letom 2017, poroča nemška tiskovna agencija dpa.