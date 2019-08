Piranski občinski svet nesklepčen

Piran, 8. avgusta - Za danes sklicane seje piranskega občinskega sveta niso izpeljali, saj je bilo prisotnih 11 od skupno 25 občinskih svetnikov, tako da občinski svet ni bil sklepčen. Sejo so sicer sklicali na predlog svetniške skupine GZOP, da bi potrdili zapisnike zadnje redne in zadnje izredne seje, na katerih so obravnavali investicijo v ribiško pristanišče Seča.