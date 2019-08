Prometna napoved do 14. avgusta

Ljubljana, 8. avgusta - Tudi v prihajajočem tednu bo promet povečan ob običajnih poletnih prometnih konicah, v petek popoldne ter v soboto, nedeljo in v ponedeljek. Največ prometa in zastojev bo na avtocestah od Avstrije proti Hrvaški in nazaj, so sporočili iz Prometno-informacijskega centra za državne ceste.