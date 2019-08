Izdaja zdravil v enotah Lekarne Ljubljana še vedno le na papirnati recept

Ljubljana, 8. avgusta - V enotah Lekarne Ljubljana tudi današnji dan začenjajo z izdajo zdravil le na papirnati recept in še to le za zdravila, ki jih ni treba doplačati, so za STA pojasnili v zavodu. V ponedeljek je bila namreč lekarna tarča napada izsiljevalskega računalniškega virusa, ki je začasno onemogočil delovanje informacijskega sistema.