V Žusterni bodo odstranili rdečo zastavo

Koper, 8. avgusta - V Žusterni so danes opravili nadzor kopališča in prav zdaj odstranjujejo rdečo zastavo, tako da bo kopališče spet odprto za kopalce, je za STA potrdil prvi mož koprskega zavoda za šport Duško Madžarović. Ob ugodnih laboratorijskih izvidih je voda tudi vizualno v redu in ni neprijetnega vonja, za zaprtje kopališče pa ni več razloga, je pojasnil.