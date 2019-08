Newyorške borze zaključile mešano in blizu izhodišča

New York, 7. avgusta - Newyorške borze so današnje trgovanje zaključile mešano. Glavni indeksi so se po občutnem uvodnem padcu ustalili blizu izhodišč. Padanje zahtevane donosnosti za ameriške državne obveznice pa je po ocenah borznih analitikov le še poudarilo skrb vlagateljev o hitrem ohlajanju svetovnega gospodarstva, poroča francoska tiskovna agencija AFP.