Ljubljana, 7. avgusta - Boris Šuligoj v komentarju Majhen napredek in velik status quo piše o razvlečeni gradnji drugega tira. Kot meni, je vsem oviram navkljub napredek že to, če se trenutno ne pogovarjamo več o trasah in smiselnosti drugega tira, ampak o tem, kdo naj ga gradi.