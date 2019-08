Manj obiskani vrhovi nudijo več miru, a so nekateri tudi izjemno zahtevni

pripravil Peter Avsenik

Ljubljana, 9. avgusta - Gorniška sezona vsako leto postreže zlasti z množičnim obiskom najbolj znanih gora, vendar pa slovenski planinski svet ponuja tudi izjemno lepe izlete izven ustaljenih in obleganih planinskih poti. Tam gorniki občutijo več miru, a je zlasti v visokogorju dostop do nekaterih vrhov izjemno zahteven in zahteva tudi alpinistične izkušnje.