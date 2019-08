Evropske borze neenotno

London/Frankfurt/Pariz, 7. avgusta - Indeksi na osrednjih evropskih borzah danes niso imeli enotne smeri gibanja. Med vlagatelji se širi negotovost zaradi poslabšanih obetov za globalno gospodarsko rast, zato so se danes pogosteje odločali, da denar naložijo v državne obveznice in zlato, saj menijo, da sta to varnejši naložbi, poroča francoska tiskovna agencija AFP.