Vlada za vpoklic pomožnih policistov

Ljubljana, 7. avgusta - Vlada je na današnji dopisni seji sklenila angažirati pomožne policiste do konca leta. Potrebujejo jih pri zavarovanju državne meje, in sicer zaradi nemotenega opravljanja nalog policije ob odsotnosti večjega števila aktivnih policistov, so po dopisni seji vlade sporočili iz vladnega urada za komuniciranje.