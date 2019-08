Arso ne odsvetuje več kopanja v Žusterni

Ljubljana/Koper, 7. avgusta - Agencija RS za okolje (Arso) je preklicala ukrep odsvetovanja kopanja na kopališču Žusterna in območju do mandrača Molet. Na podlagi rezultatov analiz vzorcev vode na kopališču Žusterna, iztoku meteornega kanala in kopalnega območja med izlivom kanala in Moletom namreč ni več razlogov za odsvetovanje kopanja v morski vodi na omenjenem območju.