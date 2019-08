V BiH ob meji s Hrvaško našli 18 poškodovanih migrantov

Sarajevo, 7. avgusta - V okolici Velike Kladuše v BiH blizu meje s Hrvaško je bosanska policija ponoči našla 18 poškodovanih migrantov, ki trdijo, da so jih na Hrvaškem pretepli hrvaški obmejni policisti in jih vrnili v BiH, kjer so jih nato pustili. Tožilstvo BiH je začela preiskavo o okoliščinah dogodka, poročajo mediji v BiH.