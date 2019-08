Obnovljeni Kemisovi objekti po ugotovitvah inšpektorjev črna gradnja

Ljubljana/Vrhnika, 7. avgusta - Vsi po požaru obnovljeni objekti reciklažnega centra vrhniškega Kemisa so po ugotovitvah gradbene inšpekcije črna gradnja. Podjetje je obnovo izvedlo brez gradbenega dovoljenja, so ugotovili inšpektorji in Kemisu naložili odstranitev najpozneje do sredine prihodnjega leta. V Kemisu so odločbo prejeli danes in jo še preučujejo.