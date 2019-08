Poletna Animateka s filmi in ustvarjalnostjo polni ljubljanske ulice

Ljubljana, 8. avgusta - Poletna Animateka bo od danes do nedelje ponovno popestrila dogajanje v mestnem jedru Ljubljane. Danes in v petek bodo potekale brezplačne delavnice pikselacije, v soboto delavnica risanja s svetlobo, večerne ure pa bodo do nedelje rezervirane za projekcije animiranih filmov. Nocoj ob 21. uri bo filmski program na Mestnem trgu namenjen najmlajšim.