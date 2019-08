V lendavskih enotah rekordna izdelava in največ zaposlovanja v Leku

Lendava, 7. avgusta - V Lekovih lendavskih enotah Antiinfektiva in Trdni izdelki je zaposlenih 571 delavcev, samo lani pa so jih zaposlili 87, kar je največ v celotni družbi. V prvi enoti so znova dosegli rekordno izdelavo kalijevega klavulanata, v drugi pa obseg proizvodnje povečali za 15 odstotkov.