Lani več kot 160.000 delovno aktivnih mladih

Ljubljana, 7. avgusta - V Sloveniji je bilo v lanskem letu 161.000 delovno aktivnih mladih, ki so bili stari od 15 do 29 let. Največ jih je bilo zaposlenih za nedoločen čas oz. 54 odstotkov, za določen pa 46 odstotkov. Uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije jim je bližja, večina mladih je sicer na splošno zadovoljnih s svojim življenjem, kažejo podatki Sursa.