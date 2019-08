Nuša Butala iz Črnomlja 500.000. obiskovalka idrijskega rudnika

Idrija, 7. avgusta - Danes je bilo v turističnem rudniku Antonijev rov, ki letos zaokroža 25-letnico delovanja in je del Unescove dediščine v Idriji, praznično, saj so zabeležili 500.000. obiskovalca tega najstarejšega turističnega rudnika na Slovenskem. To je Nuša Butala, študentka matematike in informatike iz Črnomlja.