Nemka pri parkiranju poškodovala devet avtomobilov

Magdeburg, 7. avgusta - Za 75-letno Nemko in lastnike avtomobilov na nekem parkirišču v Magdeburgu je bil ta ponedeljek še posebej naporen. Kot je poročal nemški časnik Frakfurter Allgemeine, je gospa namreč pri parkiranju poškodovala kar devet avtomobilov in to potem, ko je svoj avto že parkirala, a postrani. Povsem je obtolkla tudi lastno vozilo.