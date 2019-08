Odkritje raziskovalcev iz ZDA in Slovenije korak k razumevanju skrivnosti najmočnejše pajčje svile

Ljubljana, 14. avgusta - Skupina raziskovalcev iz ZDA in Slovenije je v najmočnejši pajčji svili, ki jo proizvaja Darwinov drevesni pajek, odkrila nov protein ter posebne lastnosti svilnih žlez in žleznih izvodil. Raziskovalci predpostavljajo, da novo odkriti protein in lastnosti prispevajo k nenavadni kvaliteti te pajčje svile.