Tedenski pregled - Slovenija od 9. do 15. 8.

Ljubljana, 16. avgusta - V zaradi praznika nekoliko krajšem delovnem tednu sta bili v ospredju problematiki napadov zveri na rejne živali in kopičenja nevarnih odpadkov po zaustavitvi njihovega prevzemanja v Kemisovem obratu, v ozadju pa se že krepijo bojazni pred ohlajanjem evropskega gospodarstva in vpliva rastočih napetosti v svetu, predvsem trgovinske vojne in brexita.