Z evropskim projektom nadgrajujejo blagovno znamko Okusi Rogle

Slovenske Konjice, 11. avgusta - Na območju turistične destinacije Rogla-Pohorje, ki zajema občine Oplotnica, Slovenske Konjice, Vitanje in Zreče, v sklopu evropsko sofinanciranega projekta Užij okuse Rogle, nadaljujejo z razvojem blagovne znamke Okusi Rogle. Ta združuje lokalne ponudnike prehranskih izdelkov in jedi ter tudi kulinaričnih prireditev in turističnih produktov.