Z groba Iana Curtisa ponovno ukradli kamnito ploščo

London, 7. avgusta - Z groba nekdanjega frontmana skupine Joy Division Iana Curtisa na pokopališču v Macclesfieldu so vandali pred dnevi ukradli kamnito ploščo. To ni bilo prvič, da so oskrunili grob pevca, ki je leta 1980 pri 23 letih naredil samomor. Nagrobno ploščo s pevčevim imenom so odtujili že leta 2008, piše britanski The Guardian.