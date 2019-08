Na Hrvaškem že izrekli več najvišjih kazni za prometne prekrške

Zagreb, 7. avgusta - Na Hrvaškem so v tednu dni veljavnosti novega zakona o varnosti v cestnem prometu že izrekli nekaj najvišjih kazni. Kot poroča hrvaški Večernji list, je policija v Koprivnici severovzhodno od Zagreba minuli konec tedna ujela tri voznike, sicer povratnike, ki bodo plačali od 13.300 do 24.000 kun kazni (od 1700 do 3200 evrov).