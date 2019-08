Slovenska atletika v Izraelu leta 2017 le 2,5 točke od prve lige

Varaždin, 8. avgusta - Slovenska atletska reprezentanca je v izraelskem Tel Avivu konec junija 2017 v drugi ligi ekipnega evropskega prvenstva, tretji po kakovosti za superligo in prvo ligo, zasedla četrto mesto in le za 2,5 točke zaostala za načrtovano uvrstitvijo v prvo ligo. Lani tekmovanja ni bilo, letos pa bo druga liga v Varaždinu potekala v soboto in nedeljo,