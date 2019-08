Vreme: Deloma sončno

Ljubljana, 7. avgusta - Danes bo deloma sončno, predvsem popoldne bo povečana koprenasta oblačnost. V severozahodni Sloveniji bo popoldne ali zvečer možna kakšna nevihta. Pihal bo šibak do zmeren jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 31, na vzhodu do 33 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.