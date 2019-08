Slovenska atletika od tretje lige do superlige

Varaždin, 8. avgusta - Slovenska atletska reprezentanca je na ekipnih evropskih prvenstvih ali pokalih, kot so se tudi imenovali, zelo nihala, večinoma med prvo in drugo ligo. Na najnižji ravni je začela junija leta 1993 v Beljaku, ko je začela tekmovati na teh EP, trenutno pa je v drugi ligi in si bo napredovanje skušala zagotoviti konec tega tedna v Varaždinu.