Na mednarodni konferenci o Venezueli pozvali k predčasnim volitvam

Lima, 7. avgusta - Udeleženci mednarodne konference o krizi v Venezueli so v torek v Limi poudarili, da je treba v tej državi nujno najti rešitev in organizirati predčasne predsedniške volitve. Opozorili so, da vztrajna kriza pušča resen pečat na regiji, predvsem zaradi številnih migrantov, ki bežijo v sosednje države, poroča nemška tiskovna agencija dpa.