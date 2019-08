Newyorške borze zaključile z rastjo

New York, 6. avgusta - Newyorške borze so današnje trgovanje po seriji izgub zaključile z rastjo, potem ko je kitajska centralna banka ustavila padanje juana. Novica je vlagatelje nekoliko pomirila in jih navdala z upanjem, da se bo trgovinska vojna med ZDA in Kitajsko umirila, poroča francoska tiskovna agencija AFP.