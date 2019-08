Poročilo avstrijskih svobodnjakov o nacistični zgodovini poželo kritike

Dunaj, 6. avgusta - Avstrijski svobodnjaki (FPÖ) so v ponedeljek objavili povzetek več kot 1000 strani dolgega poročila o zgodovini stranke, v katerem pojasnjujejo povezave z nacisti. Vendar so številni kritični do poročila, saj da so pri njem sodelovali višji člani FPÖ, očitajo pa tudi pomanjkljive znanstvene standarde, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.