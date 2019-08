Evropske borze z manjšimi padci, evro in nafta malenkost dražja

Frankfurt/Pariz/London, 6. avgusta - Vlagatelje na borzah je danes pomiril ukrep kitajske centralne banke za stabilizacijo juana, ki je prejšnje dni izgubljal vrednost. Indeksov na evropskih borzah so zabeležili padce, a precej manjše kot v ponedeljek. Vrednost evra in cene nafte so šle malenkost navzgor.