Češka bo nagradila odgovorne investitorje iz tujine

Praga, 10. avgusta - Predsednik češke vlade Andrej Babiš namerava nagraditi tuje vlagatelje, ki delujejo v dobro države. Naziv "odgovoren investitor na Češkem", vključno z diplomo in darilom iz češkega stekla bo po novem podeljeval tistim, ki na Češkem ustvarjene dobičke vlagajo nazaj v državo, imajo veliko prihodkov in so družbeno odgovorni.