Policisti pri Gruškovju prijeli prebežnike in pridržali njihova pomočnika

Gruškovje, 6. avgusta - Policisti mariborske policijske uprave so v ponedeljek zvečer pri nedovoljenem prestopu meje s Hrvaško v Zgornjem Gruškovju prijeli sedem državljanov Pakistana in dva državljana Indije, skupaj z njimi pa dva Ukrajica, ki sta jim pri tem pomagala. Vsi nezakoniti prebežniki so zaprosili za azil, njihova pomočnika pa je policija pridržala.