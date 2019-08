V Švicariji jutranji pogovori v sklopu projekta Multivizija

Ljubljana, 7. avgusta - V Švicarji bo danes ob 10.30 potekalo srečanje s kantavtorico in publicistko Katarino Juvančič v sklopu projekta Multivizija. Pogovori ob kavi in čaju z zanimivimi sogovornicami so namenjeni razmisleku o identitetah, drugačnosti kot izkušnji socialne izključenosti ter družbeno angažiranem ustvarjanju kot odgovoru na socialne izzive sodobne družbe.